Eugenie Bouchard passe en double à Hong Kong

La Canadienne et sa partenaire, l'Américaine Shelby Rogers, ont battu l'Israëlienne Julia Glushko et l'Australienne Priscilla Hon en deux manches de 7-6 (7/5) et 6-4.

Bouchard et Rogers l'ont emporté à leur première balle de match après 1 h 20 min de jeu.

Elles ont été particulièrement efficaces au service, remportant 84 % des échanges sur leur deuxième balle, contre 46 % pour leurs adversaires du jour.

Cette victoire permet à Bouchard de prolonger son séjour à Hong Kong.

La Québécoise occupe actuellement le 200e rang du double au classement de la WTA.

Rappelons qu'elle avait été sèchement battue mardi par la Danoise Caroline Wozniacki en deux manches identiques de 1-6.

Osaka prend sa revanche

Venus Williams a été éliminée dès le deuxième tour à Hong Kong par Naomi Osaka. La joueuse américaine, qui est au 5e rang mondial, a été défaite en deux manches de 5-7 et 2-6.

L'aînée des soeurs Williams, âgée de 37 ans, avait montré la porte de sortie à Osaka sur la pelouse de Wimbledon.

La deuxième tête de série est la plus belle prise d'Osaka depuis ses débuts chez les professionnelles.

Naomi Osaka Photo : Getty Images/Emmanuel Wong

« Je savais que Venus allait profiter de chacune de mes balles un peu courtes, alors il fallait que je joue à la perfection », a indiqué Osaka.

La Japonaise de 19 ans avait déjà vaincu l'Allemande Angelique Kerber (6e du monde) lors des Internationaux des États-Unis en septembre.

En quarts de finale, Osaka affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 21e à la WTA, qui a maîtrisé l'Américaine Jacqueline Cako 7-6 (7/3) et 6-1.

Autres résultats du deuxième tour :