La Soirée du hockey au petit écran

Jamais, il me semble, nos commanditaires n’auraient pu choisir meilleure partie pour nos débuts à la télévision. L'animateur René Lecavalier en 1952

Saviez-vous qu’à l’époque, seulement la troisième période était diffusée à la télévision? On craignait que la télédiffusion des matchs nuise à la vente de billets et que les gradins se vident. Ce n’est qu’à compter d’octobre 1968 que Radio-Canada retransmet les rencontres dans leur intégralité.

À l’entracte se tenait La Ligue du vieux poêle animée par Jean-Maurice Bailly et René Lecavalier, l’un des duos les plus célèbres du petit écran. Les animateurs et leurs invités échangeaient, autour d’un vieux poêle à bois, sur différents aspects du match.

Dans cet extrait du 28 février 1953, les intervenants Charles Mayer, Roger Meloche et Pete Morin s’exprimaient sur le mécontentement des partisans.

Jusqu’en 1953, Michel Normandin a décrit les matchs de hockey à la radio. À l’automne de cette même année, René Lecavalier est devenu le commentateur attitré, assurant la description des matchs simultanément à la radio et à la télévision.

En 2004, La Soirée du hockey est retirée des ondes après avoir été diffusée pendant plus de 50 ans à l’antenne de Radio-Canada.