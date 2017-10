Call Me Maybe, de la Canadienne Carly Rae Jepsen, dépasse le milliard de visionnements

Carly Rae Jepsen rejoint donc les Canadiens Justin Bieber, Shawn Mendes, Drake, The Weeknd et Magic!, dont les chansons ont dépassé le milliard de visionnements sur YouTube. Elle est au 80e rang des vidéoclips les plus visionnés.

Au moment de publier, la vidéo avait engrangé 1 000 522 844 de vues. Cependant, on est très loin de la vidéo de Despacito, qui s'apprête à franchir le cap, jamais atteint, des 4 millards de visionnements. See You Again et Gangnam Style suivent, respectivement, en deuxième et troisième place.

« C'est totalement fou. Merci à toutes les personnes qui ont permis à mon bébé d'être partagé », a écrit la chanteuse sur Twitter.

Today CMM video has hit over 1 billion views!!! This is crazy town. THANK YOU to all involved in making this baby spread 😄 pic.twitter.com/LiUmGcXrQS — Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) 9 octobre 2017

Cette consécration n'est pas venue du jour au lendemain pour la chanteuse canadienne. Le vidéoclip a été diffusé pour la première fois le 1er mars 2012. C'est une vidéo avec Justin Bieber, Selena Gomez et Ashley Tisdale qui est devenue virale et a permis de faire connaître la chanson dans le monde entier.

Dans les mois qui ont suivi, Call Me Maybe est devenue la chanson de l'été, se classant deuxième au palmarès Billboard pour l'année 2012, derrière Somebody That I Used to Know de Gotye.

Carly Rae Jepsen avait remporté les prix Juno de la chanson de l'année pour Call me maybe et de l'album de l'année en 2013.

Les cinq vidéos les plus vues sur YouTube (en date du 10 octobre 2017)

1 – Luis Fonsi et Daddy Yankee – Despacito : 3 987 610 611 visionnements

2 – Wiz Khalifa et Charlie Puth – See You Again : 3 151 709 108 visionnements

3 – Psy – Gangnam Style : 2 964 775 373 visionnements

4 – Justin Bieber – Sorry : 2 787 988 417 visionnements

5 – Mark Ronson et Bruno Mars – Uptown Funk : 2 702 746 524 visionnements