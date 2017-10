Eugenie Bouchard craque face à Caroline Wozniacki à Hong Kong

Combative d’entrée malgré un manque de rythme évident dans les échanges, la Canadienne a sauvé trois balles de bris à 1-0 en première manche pour remporter son seul jeu.

Puis, la Danoise s’est à nouveau donné deux balles de bris au service suivant de la Québécoise. Une fois encore, Bouchard a résisté, mais a finalement cédé son service à la sixième occasion.

La 78e au classement de la WTA s’est relâchée par la suite et a offert moins d’opposition à la 3e tête de série, qui a rapidement converti ses deux balles de bris pour prendre l’avance 5-1. La Danoise a bouclé la manche au jeu suivant.

Son entraîneur, l’Argentin Diego Ayala, a tenté durant la pause de redonner un peu de confiance à la Wesmountaise au visage rougi, mais Bouchard a de nouveau perdu son service dès le début de la deuxième manche, cette fois sur une double faute.

After losing first set 6-1 to Wozniacki in 1st Rd in Hong Kong Bouchard 🇨🇦 appearing very deflated with coach Diego Ayala #WTA 🇭🇰 pic.twitter.com/uqL35BuuXZ