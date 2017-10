Le Canadien relèvera-t-il la tête face aux Blackhawks?

Un texte de Jean-François Chabot

Le Canadien (1-2-0) s’amène devant ses partisans en n’ayant remporté qu’un seul de ses trois premiers matchs sur les patinoires adverses.

Au-delà du résultat, il y a surtout la manière de perdre. La dégelée contre les Capitals de Washington a exposé les faiblesses que les experts avaient montrées du doigt durant le camp d’entraînement.

La totale désorganisation de la brigade défensive n'a laissé aucune chance à Carey Price d’y aller de ses miracles.

Pire encore, la famélique production de trois buts en trois matchs rend vains les efforts déployés par le portier.

C’est sur ce sombre fond de tableau que la troupe de Claude Julien espère redresser la barre et renouer avec le sentier de la victoire.

Les yeux rivés sur le sommet

En dépit de leur défaite de lundi à Toronto, les Blackhawks représentent l’une des puissances de la LNH et s’en vont clairement dans la direction opposée à celle du CH.

Chicago (2-0-1) totalise déjà 18 buts à ses 3 premiers duels, dont un retentissant gain de 10-1 sur les Penguins de Pittsburgh, champions de la Coupe Stanley.

Pendant ce temps, l’histoire se répète à Montréal où l’équipe végète depuis bientôt cinq ans au sein du derniers tiers de la LNH en termes de production offensive.

En quête d’optimisme, Claude Julien dit que son équipe a montré de belles choses, dimanche, contre les Rangers. Mais il ne suffit pas de passer du temps dans le territoire adverse, encore faut-il trouver le filet et mettre le gardien à l’épreuve.

Grosse commande

Logiquement, Price devrait être le gardien partant contre les Blackhawks, qui disputeront un deuxième match en deux soirs. Ces derniers feront confiance à Corey Crawford, qui agissait à titre de réserviste dans la Ville Reine.

Il va sans dire que la défense du Tricolore devra avoir à l’œil Patrick Kane (2 buts et 4 passes), Ryan Hartman (1 but et 5 passes) et Brandon Saad (4 buts et 1 passe), qui dominent la colonne des pointeurs de leur équipe.

Le capitaine Jonathan Toews demeure toujours une source d’inquiétude.

Dans les circonstances, une victoire du Bleu-blanc-rouge pourrait servir de jalon et de motivation pour la suite des choses. Le contraire ferait très mal.

La saison dernière, Montréal a remporté ses deux matchs contre Chicago. La fiche à vie du Canadien face aux Blackhawks est de 303-156-103-1.

Les trios du Canadien à l'entraînement :

Attaquants

Pacioretty - Drouin - Gallagher

Hudon - Plekanec - Lehkonen

Galchenyuk - Danault - Shaw

Byron - Mitchell - Hemsky

Les défenseurs

Mete - Weber

Alzner - Petry

Benn - Davidson

Les gardiens

Price

Montoya

Les réservistes