Tanguay termine à 3 coups de la tête au Championnat du circuit Symetra

Assurée depuis la veille de terminer dans le top 10 des boursières du circuit Symetra et d'ainsi obtenir sa carte à temps plein du circuit de la LPGA, Tanguay s'est signalée en réalisant trois oiselets à ses trois derniers trous.

Son cumulatif de -4 l'a laissée à trois coups de la gagnante l'Américaine Rachel Rohanna.

La golfeuse de Québec a finalement conclu au 8e rang des boursières.

Originaire de Fossambault-sur-le-Lac et âgée de 26 ans, Tanguay a disputé 20 tournois cette saison sur le circuit Symetra. Elle a signé le premier triomphe de sa carrière en septembre, quand elle a remporté la Classique Garden City Charity, et a aussi terminé cinq fois au sein du top 10 lors de ses six premiers tournois de la saison.

En 2016, Tanguay avait joué dans 10 tournois de la LPGA. Elle avait franchi le seuil de qualifications à cinq reprises et son meilleur résultat avait été une égalité en 44e place à la Classique Manulife, à Cambridge, en Ontario.

Elle a participé à deux tournois de la LPGA en 2017 et a été victime du couperet à chaque fois.

Tanguay devrait amorcer la prochaine saison de la LPGA en janvier 2018 à la Classique Pure Silk aux Bahamas.