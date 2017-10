Les débuts des Golden Knights à Vegas assombris par l’attentat

Le match entre les Golden Knights de Vegas et les Coyotes de l'Arizona aura bel et bien lieu au T-Mobile Arena, mais les célébrations devront attendre.



« Cet horrible événement a certainement jeté une douche froide sur notre soirée d'ouverture, a reconnu le propriétaire des Golden Knights, Bill Foley. Nous allons être très respectueux et rendre hommage aux premiers intervenants ainsi qu'aux victimes. Ça fait partie de notre mandat. Nous sommes l'équipe de Las Vegas et il s'agira du premier événement depuis la tragédie. »



« Nous pourrons faire nos célébrations avant notre deuxième match, vendredi, a mentionné Foley. Nous avons tout reporté, préférant nous concentrer sur l'aide aux victimes. »



Foley, qui a fait fortune dans l'assurance de titres, a payé un frais d'expansion de 500 millions $ US (627 265 998 $ CA) à la LNH pour offrir une équipe à sa ville d'adoption. Dans une ville où les probabilités sont importantes, il a déjoué les pronostics en obtenant un club et en investissant dans un aréna sur la Strip, qui a été ouvert l'an dernier.



Après avoir remporté leurs deux premiers matchs, les Golden Knights tenteront maintenant d'offrir une distraction à une ville en deuil.



« Mes prières vont à toutes les personnes touchées, a dit James Neal, qui a inscrit le but gagnant lors de chacune des deux victoires des siens. Nous voulons leur donner l'occasion de sourire et aider la ville ainsi que la communauté à se remettre de la tragédie. »



Neal s'était rendu au festival Route 91 Harvest vendredi soir et il devait y retourner le soir de la fusillade. Il a toutefois changé ses plans quand il a reçu un message texte l'informant qu'il allait devoir participer à un entraînement le lendemain matin. Quelques-uns de ses amis étaient cependant présents.



Il a accompagné certains de ses coéquipiers lors d'une visite auprès des premiers intervenants. Neal et ses équipiers se sont aussi rendus au centre d'aide aux victimes pour réconforter les familles touchées.



« Plusieurs personnes cherchaient encore des proches ou des amis, a indiqué Foley au sujet des visites. Mais les joueurs de hockey sont de bonnes personnes et ils voulaient sincèrement y aller. »