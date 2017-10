Shania Twain en tête du palmarès Billboard

La chanteuse originaire de Timmins, en Ontario, a lancé son nouvel album, intitulé Now, la semaine dernière. Il s'agit de son premier disque depuis la sortie de Up! en 2002.

Pendant ses 15 ans d’absence sur la scène musicale, Shania Twain a vécu quelques bouleversements dans sa vie personnelle. Son divorce de Robert « Mutt » Lange, son mari et collaborateur de longue date, a été fortement médiatisé. Elle a aussi dû combattre la maladie de Lyme, qui a endommagé ses cordes vocales.

À lire : Une entrevue avec Shania Twain

Son album est seulement le deuxième album country en tête du Billboard en 2017. L'autre album était celui de Thomas Rhett, Life Changes.

La mort de Tom Petty, la semaine dernière, a aussi propulsé l'album compilation Greatest Hits du chanteur et de son groupe The Heartbreakers au second rang du Billboard.