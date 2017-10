Patrick Senécal remporte le prix Saint-Pacôme

Patrick Senécal a ainsi reçu une bourse de 3500 $. Les finalistes Marie-Ève Bourassa pour Frères d'infortune et Jacques Côté pour Où le soleil s'éteint ont remporté chacun un montant de 500 $.

« Patrick Senécal propose un roman noir qui flirte avec l’horreur, alors qu’un auteur sans envergure est pris à plagier les scènes d’action d’une détenue. Une fois libre, celle-ci n’aura qu’un but en tête : être sa muse. Au roman à l’action incessante vient se juxtaposer une réflexion sur le processus créatif. Cette réflexion est plus que pertinente en ces temps troublés où l’appât du gain et du pouvoir vient subordonner la qualité. Avec L’autre reflet, Patrick Senécal confronte le processus de création, le rôle de la muse et questionne la société sur le prix du succès, le tout à travers la structure du suspense », a décrit le jury.

Le prix Saint-Pacôme international a été remporté par Don Winslow pour son roman Cartel, et le prix Saint-Pacôme jeunesse a été remis à Laurent Charbin pour son livre La maison du silence. C'est Amqui, d'Éric Forbes, qui a été récompensé par le prix Jacques-Mayer du premier polar.

Les prix ont été décernés lors du 16e Gala du roman policier de Saint-Pacôme qui se déroulait le 7 octobre dernier. Le jury du concours est formé de libraires membres des Librairies indépendantes du Québec.

Le gagnant du prix Saint-Pacôme 2016 était l'écrivain André Jacques pour son roman La bataille de Pavie, paru aux Éditions Druide.