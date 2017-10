Nouveau jalon pour Shapovalov, Halep officiellement no 1

Shapovalov compte 926 points au classement, 11 de plus que son homonyme ouzbek Denis Istomin et 18 de moins que l’Argentin Leonardo Mayer.

Milos Raonic, qui a gagné un match au tournoi de Tokyo avant d’abandonner après huit minutes de jeu au 2e tour, conserve son 12e rang mondial.

Champion à Tokyo, David Goffin a retrouvé la 10e place du classement, son meilleur niveau. Il se hisse provisoirement parmi les huit qualifiés pour le Masters de Londres en novembre. Le Belge avait déjà atteint la 10e position de l’ATP le 20 février dernier.

Trois joueurs sont désormais assurés de jouer le Masters : Rafael Nadal, qui demeure le meilleur joueur du monde, Roger Federer et Alexander Zverev. Ce dernier a obtenu son billet londonien en atteignant les demi-finales à Pékin, où Nick Kyrgios l’a battu. Malgré sa finale, l'Australien perd de son côté deux places mondiales et descend au 21e rang.

Classement de l’ATP au 9 octobre 2017

1. Rafael Nadal (ESP) 9875 pts

2. Roger Federer (SUI) 7505

3. Andy Murray (GBR) 6290

4. Alexander Zverev (GER) 4400

5. Marin Cilic (CRO) 4155

6. Novak Djokovic (SRB) 4125

7. Dominic Thiem (AUT) 3925

8. Stan Wawrinka (SUI) 3540 (+1)

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3455 (-1)

10. David Goffin (BEL) 3055 (+1)

11. Pablo Carreno Busta (ESP) 2855 (-1)

12. Milos Raonic (CAN) 2690

13. Roberto Bautista Agut (ESP) 2525

14. Kei Nishikori (JPN) 2475

15. Kevin Anderson (RSA) 2470 (+1)

16. John Isner (USA) 2470 (+1)

17. Sam Querrey (USA) 2445 (-2)

18. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2420

19. Tomas Berdych (CZE) 2195 (+1)

20. Jack Sock (USA) 2175 (+1)

50. Denis Shapovalov (CAN) 926 (+1)

84. Vasek Pospisil (CAN) 627

123. Peter Polansky (CAN) 467 (-1)

159. Félix Auger-Aliassime (CAN) 346 (+2)