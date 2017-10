L’acteur français Jean Rochefort est mort

Ses prestations dans de nombreux films à succès (Que la fête commence, Le Grand Blond avec une chaussure noire, Un éléphant ça trompe énormément, Tandem, Ridicule) avaient fait de lui une figure incontournable du 7e art français à partir des années 70. Acteur fétiche de Bertrand Tavernier, Patrice Leconte ou encore Yves Robert, Jean Rochefort avait également su plaire aux nouvelles générations de réalisateurs comme Alain Chabat, Guillaume Canet et Samuel Benchetrit.

Trois Césars, les Oscars français, ont couronné cette riche carrière. Il avait ainsi été récompensé comme meilleur second rôle pour sa performance dans Que la fête commence en 1976, et comme meilleur acteur dans Le crabe-tambour en 1978. Jean Rochefort a également reçu un César d'honneur en 1999.

Il avait mis fin à sa carrière en 2015, à 85 ans, après avoir incarné dans Floride de Philippe Le Guay, avec Sandrine Kiberlain, un ancien industriel en proie à la confusion mentale. « Je ne veux pas faire de film d'épouvante, donc il vaut mieux s'arrêter », avait-il plaisanté à ce sujet.

Malgré son départ du cinéma, il continuait cependant d'enregistrer régulièrement pour France 5 l'émission Les boloss des belles lettres, où il résumait les classiques littéraires français en langage de la rue.

En plus de ses prestations devant la caméra, le comédien comptait également plusieurs dizaines d’apparitions au théâtre. Sa carrière a en fait pris son envol sur les planches, après l'école de théâtre de la rue Blanche à Paris et le Conservatoire. Jean Rochefort avait près de 30 ans quand il a entamé sa carrière au cinéma.

Passionné de chevaux, éleveur, il avait par ailleurs été commentateur sportif durant les épreuves d’équitation aux Jeux olympiques de 2004, à Athènes, pour France Télévisions.

Jean Rochefort avait été hospitalisé en août dernier. .

Père de cinq enfants de trois femmes différentes (Nicole Garcia et Françoise Vidal, mais d'abord Alexandra Moscwa, qu'il rencontre en URSS et marie, ce qui le fait séjourner un an dans le pays communiste), Jean Rochefort regrettait d'avoir été un « mauvais père » accaparé par sa carrière.

Dans un message sur Twitter, la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, a fait part de sa « profonde tristesse », évoquant « un acteur élégant, attachant », mais aussi un « grand maître ».