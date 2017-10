Allégations de harcèlement sexuel : le producteur Harvey Weinstein renvoyé

Le producteur avait déjà pris un congé indéterminé de sa compagnie, jeudi, à la suite de la parution d’un article du New York Times faisant état de cas allégués d’inconduite sexuelle s’étendant sur plusieurs décennies.

Le conseil d’administration avait accepté cette décision, mais il est allé plus loin dimanche en annonçant le renvoi de Weinstein.

« À la lumière de nouvelles informations au sujet de l’inconduite de Harvey Weinstein qui ont été révélées ces derniers jours, les directeurs de la Weinstein Company – Robert Weinstein [NDLR, le frère de Harvey], Lance Maerov, Richard Koenigsberg et Tarek Ben Ammar – ont décidé et ont informé Harvey Weinstein que son emploi à la [compagnie] était révoqué », peut-on lire dans un communiqué de la compagnie.

Un porte-parole du studio a refusé de fournir plus de détails au sujet du renvoi de son cofondateur, dimanche.

Harvey Weinstein a publié jeudi une longue déclaration dans laquelle il reconnaissait qu’il avait causé « beaucoup de souffrances » et demandait une « seconde chance ». Son avocat avait toutefois critiqué le New York Times, affirmant que son histoire était « truffée de déclarations fausses et diffamatoires ».

L’article du quotidien qui a déclenché la suite d’événements se basait sur le témoignage d’anciennes employées des compagnies du producteur et de l’actrice Ashley Judd.

Cette dernière a notamment raconté que Weinstein lui avait demandé de le rencontrer dans sa chambre d’hôtel lors d’un épisode de harcèlement il y a 20 ans. « Ça fait longtemps que les femmes se parlent entre elles du comportement de Harvey », a-t-elle affirmé au New York Times.

Le producteur est l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood depuis de nombreuses années. Il est connu pour les films Shakespeare et Juliette, qui a remporté l’Oscar du meilleur film, et Fiction pulpeuse, entre autres.