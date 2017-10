Victoire des Packers signée Rodgers à Dallas

Rodgers a couronné une poussée de 75 verges en un peu plus d'une minute. Adams faisait partie de la formation seulement 10 jours après avoir quitté sur une civière le match entre les Packers et les Bears de Chicago. Il a capté 7 ballons pour 66 verges et 2 touchés.

Dak Prescott a procuré une avance aux Cowboys lorsqu’il a parcouru les 11 verges qui le séparaient de la zone des buts à 1:13 de la fin du quatrième quart. Les Cowboys (2-3) ont déjà perdu autant de matchs cette saison que toute l'année dernière.

Les Packers (4-1) ont pris les devants quand Damarius Randall a porté le ballon sur une distance de 21 verges pour un touché à la suite d'une interception, au quatrième quart. Les Packers ont effacé un retard de 15 points en première demie.

Aaron Jones est devenu le premier porteur de ballon des Packers à amasser 100 verges au sol à son premier départ comme recrue depuis Samkon Gado en 2005. Il a effectué 19 courses pour des gains de 125 verges et a marqué un touché.

Le porteur de ballon des Cowboys Ezekiel Elliott a mis fin à une disette de trois parties sans atteindre le plateau des 100 verges au sol, sa plus longue séquence du genre en carrière. Il a franchi 116 verges en 29 courses.

Rodgers a réussi 19 de ses 29 passes pour des gains aériens de 221 verges. Il a lancé 3 passes de touché et a préparé le majeur victorieux grâce à une course de 18 verges.

Prescott a touché la cible sur 25 de ses 36 passes pour des gains de 251 verges par la voie des airs. Il a effectué trois passes de touché en première demie, dont deux à Cole Beasley et une à Dez Bryant.

J.J. Watt se blesse au premier quart contre les Chiefs

Malchanceux comme peu de joueurs, l'ailier défensif des Texans de Houston J.J. Watt s'est ajouté en soirée à une longue liste de blessés au cours de cette journée d'activité dans la NFL.

Watt s'est blessé au premier quart, au moment où les visiteurs à Houston, les Chiefs de Kansas City, cognaient à la porte des buts. Son genou gauche a cédé lorsqu'il tentait de contourner un bloqueur pour atteindre le quart-arrière adverse.

Âgé de 28 ans, Watt est un abonné de l'infirmerie. Sa saison 2016 a notamment pris fin prématurément en raison d'une blessure au dos.

Watt avait récemment fait les manchettes après avoir lancé une campagne de sociofinancement pour appuyer les efforts de reconstruction à Houston après le passage de l'ouragan Harvey.

