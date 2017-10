Les Red Sox évitent l'élimination contre les Astros

Après deux défaites à Houston qui ont placé les Red Sox au bord du gouffre, Hanley Ramirez a ravivé l'espoir des partisans au Fenway Park. Après avoir agité un drapeau sur lequel était inscrit « Croyez en Boston » (Believe in Boston) lors de la présentation des joueurs, il a frappé quatre coups sûrs et produit trois points.

Le joueur de troisième but recrue de 20 ans Rafael Devers a lui aussi fait des siennes avec un circuit de deux points qui a procuré une avance de 4-3 aux Red Sox en troisième manche.

Mitch Moreland a placé trois balles en lieu sûr et Jackie Bradley fils a frappé son premier circuit des séries, une claque de trois points en septième manche qui a aidé les Red Sox à mettre le match hors de portée des Astros.

Le match no 4 sera présenté lundi à Boston. Charlie Morton devrait être le lanceur partant des Astros, contre Rick Porcello du côté des Red Sox.