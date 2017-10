Anne-Catherine Tanguay sera de la LPGA l'an prochain

Anne-Catherine Tanguay terminera parmi les 10 meilleures boursières du circuit (elle est actuellement 7e), ce qui lui permettra de mettre la main sur une carte complète pour le circuit de la LPGA la saison prochaine.

« Je suis soulagée et excitée, a déclaré Tanguay. Ma victoire il y a un mois et mon excellent début de saison m’ont permis d’être ici aujourd’hui et de recevoir mon statut complet pour la LPGA. La pression que toutes les joueuses se mettent sur les épaules depuis cinq ou six semaines est exaspérante. »

Tanguay a jusqu’ici joué des rondes de 71 et de 73 au tournoi organisé à Daytona Beach, en Floride. La compétition compte maintenant 54 trous au lieu des 72 prévus en raison des fortes pluies de jeudi qui ont interrompu le jeu jusqu’à vendredi après-midi.

La golfeuse de Québec a pris part à 20 des 22 tournois disputés sur le circuit Symetra. Elle a gagné la classique Garden City Charity en septembre. Son début de saison du tonnerre lui avait permis d’occuper le 1er rang du championnat après le premier tiers du calendrier. Elle avait terminé parmi les 10 meilleures golfeuses dans cinq de ses six premiers tournois.

Tanguay a disputé 10 tournois sur le circuit de la LPGA en 2016. Elle a réalisé sa meilleure performance (44e position) à la Classique Manulife, en septembre, en banlieue de Toronto. La saison commence traditionnellement aux Bahamas avec la Classique Pure Silk à la fin janvier.