Soucisse et Firus terminent en 4e place en danse à l'Omnium Finlandia

Il s'agissait du sixième arrêt de la série Challenger de l’Union internationale de patinage.

Les Français et doubles champions du monde Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont triomphé avec une note de 188,25.

Les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (166,88) ont pris le 2e rang et les Danois Laurence Fournier-Beaudry et Nikolay Sorensen (158,21) sont montés sur la 3e marche du podium.

Soucisse, de Châteauguay, et Firus, de North Vancouver, ont suivi le trio de tête avec un pointage de 154,60. Ils avaient amorcé leur saison avec une 5e place, le mois dernier, à Salt Lake City.

Chez les femmes, la Russe Maria Sotskova s’est imposée avec une note de 205,30. L'Italienne Carolina Kostner (193,76) et la Russe Elizaveta Tuktamysheva (189,13) ont obtenu respectivement l'argent et le bronze.

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, s'est contentée du 6e rang avec un pointage de 174,83. Médaillée de bronze aux derniers championnats mondiaux, Daleman a chuté deux fois vers la fin de son programme libre.