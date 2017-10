Hamilton gagne à Suzuka, Vettel et Stroll abandonnent

Le Britannique a dû ralentir le rythme en fin de course, sentant des vibrations anormales. Il a pu résister à la pression de Verstappen dans les derniers tours, revenu sur lui à moins d'une seconde.

« Cela été une course incroyable et pas facile, car les Red Bull étaient très rapides », a expliqué Hamilton.

Sebastian Vettel, parti de la première ligne de la grille, a vite déchanté. Une bougie défectueuse l'a obligé à abandonner au cinquième tour.

Dès le tour de formation, il avait averti son équipe que quelque chose n'allait pas côté moteur.

Sebastian Vettel Photo : Getty Images/KAZUHIRO NOGI

Un deuxième abandon en trois courses pour l'Allemand, qui accuse maintenant un retard de 59 points au classement des pilotes.

Hamilton peut devenir champion dui monde s'il gagne le prochain Grand Prix, à Austin au Texas, et si Vettel ne fait pas mieux que 6e.

« On ne contrôle plus la situation comme on l'aimerait, a dit Vettel. On est arrivés à un niveau que les observateurs n'attendaient pas, même si aujourd'hui il n'y a rien de positif à retenir. »

De son côté, Lance Stroll n'a pas connu une course facile au Japon.

Parti de la 15e position sur la grille, il avait réussi à remonter jusqu'en 11e place quand un tout droit au 5e tour lui a fait perdre du temps et des positions.

Il a demandé à rentrer aux puits pour vérifier l'état de sa voiture, puis après un très long relais, une crevaison au 46e tour a ruiné ses chances.

On voit bien sur la photo le pneu avant-droit déjanté. Le Québécois n'a pas pu négocier le virage, mais a réussi à maîtriser sa Williams, et a abandonné quelques mètres plus loin.

Le pilote de 18 ans n'avait pas abandonné depuis le Grand Prix de Monaco le 28 mai.

« Je sentais depuis quelques tours qu'il y avait quelque chose de bizarre en avant, a expliqué Stroll, mais l'équipe ne voyait rien. La crevaison est arrivée très vite. »

Lance Stroll Photo : RDS

Classement officiel du Grand Prix du Japon :

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) en 1 h 27:31.193 à la moyenne de 210,789 km/h

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) à 1.211

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) à 9.679

4. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 10.580

5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) à 32.622

6. Esteban Ocon (FRA/Force India) à 1:07.788

7. Sergio Pérez (MEX/Force India) à 1:11.424

8. Kevin Magnussen (DEN/Haas) à 1:28.953

9. Romain Grosjean (FRA/Haas) à 1:29.883

10. Felipe Massa (BRA/Williams) à 1 tour

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) à 1 tour

12. Jolyon Palmer (GBR/Renault) à 1 tour

13. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) à 1 tour

14. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) à 1 tour

15. Pascal Wehrlein (GER/Sauber) à 2 tours

Meilleur tour en course: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:33.144 au 50e tour (moyenne: 224,440 km/h)

Abandons: