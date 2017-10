Les Leafs remportent un festival offensif, les Sens tombent en fusillade

Les Maple Leafs ont inscrit 15 buts en deux parties, mais ils ont commis quelques bourdes en défensive qui donneront certainement quelques cheveux gris à l'entraîneur-chef Mike Babcock.

Toronto s'était pourtant créé une avance de 5-1 en première période, ce qui avait chassé de la rencontre le gardien new-yorkais Henrik Lundqvist. Mais les visiteurs ont marqué quatre buts sans riposte pour faire taire la foule.

Bozak a fait bouger les cordages en troisième période pour mettre fin à l'hécatombe des Maple Leafs. Il a inscrit le but vainqueur à la suite d'une passe du défenseur Jake Gardiner.

Zach Hyman a touché la cible à deux reprises pour les Maple Leafs. Gardiner, Nikita Zaitsev et Dominic Moore ont aussi marqué pour l'équipe locale.

J.T. Miller, Kevin Shattenkirk, Mika Zibanejad, Mats Zuccarello et Marc Staal ont répliqué pour les Rangers, qui accueilleront le Canadien de Montréal, dimanche.

Frederik Andersen a repoussé 30 rondelles dans la victoire. Lundqvist a cédé 5 fois sur 17 tirs et Ondrej Pavelec, qui s'est amené en relève, a donné 3 buts aux Leafs sur 24 lancers.

Frans Nielsen, des Red Wings de Détroit, bat le gardien Craig Anderson, des Sénateurs d'Ottawa, en fusillade. Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

Quelques regrets pour les Sénateurs

Frans Nielsen a été le seul à faire bouger les cordages en tirs de barrage et les Red Wings de Détroit ont battu les Sénateurs 2-1, samedi, à Ottawa.

Martin Frk a marqué en temps réglementaire pour les Red Wings, qui ont vu le gardien Jimmy Howard repousser 37 tirs.

Derick Brassard a été l'unique buteur des Sénateurs, qui ont subi un deuxième revers de suite en fusillade. Craig Anderson a réalisé 29 arrêts.

Pour une deuxième fois en autant de rencontres, les Ottaviens ont obtenu une supériorité numérique en prolongation, mais ils n'ont pas été en mesure d'en profiter. Les Sénateurs n’ont pas inscrit de filet en sept occasions en avantage numérique contre les Red Wings.

Frk a ouvert la marque avec 2 min 34 s à jouer en temps réglementaire, mais Phaneuf a répliqué 43 s plus tard avec un tir de la ligne bleue.

Les Sénateurs étaient sans leur capitaine Erik Karlsson pour un deuxième match de suite. Karlsson a admis samedi matin qu'il n'était pas encore certain d'accompagner ses coéquipiers dans un voyage de trois rencontres dans l'Ouest canadien puisqu'il se remet toujours d'une opération à une cheville.

Les Canucks freinent les Oilers



Vancouver était la dernière équipe de la Ligue nationale à amorcer sa saison et elle n'a pas raté son entrée. Bo Horvat a inscrit deux buts, Jacob Markstrom a stoppé 33 lancers et ils ont défait les Oilers d'Edmonton 3-2, samedi soir.

Kris Russell, avec un but et une aide, et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué pour les Oilers, qui avaient commencé leur saison avec un gain de 3-0 à domicile contre les Flames de Calgary.

Cam Talbot a alloué trois buts sur sept tirs avant d'être remplacé devant le filet des Oilers par Laurent Brossoit. Ce dernier a bloqué les 19 lancers auxquels il a fait face.

Travis Green a effectué ses débuts derrière un banc de la LNH et il a aidé les Canucks à remporter un premier match en temps réglementaire contre les Oilers depuis le 19 novembre 2014.



Les Flames tout feu tout flamme

Le défenseur T.J. Brodie et l'attaque Johnny Gaudreau ont obtenu chacun quatre points dans la victoire de 6-3 des Flames face aux Jets de Winnipeg, lors de leur ouverture locale, samedi, à Calgary.

Brodie a marqué deux buts et il a ajouté deux aides pour les Flames, qui étaient néanmoins en retard 3-1 après la première période.

Micheal Ferland, Kris Versteeg et Mikael Backlund ont marqué pour Calgary. Le gardien Mike Smith a quant à lui enregistré un premier gain dans l'uniforme des Flames grâce à une performance de 25 arrêts.

Brandon Tanev, Mark Scheifele et Patrik Laine ont fourni un but pour les Jets tandis que Steve Mason, qui avait été chassé du match mercredi dans une défaite de 7-2 contre les Maple Leafs de Toronto, a connu une autre sortie difficile.

Les Jets ont accordé 13 buts à leurs deux premiers matchs.