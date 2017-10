Deux circuits sauvent les Nationals contre les Cubs

Gagnants du premier match par la marque de 3-0, les Cubs auraient pu retourner à leur domicile du Wrigley Field avec une avance de deux matchs sur Washington. Le circuit de deux points d’Anthony Rizzo en quatrième manche a porté le pointage à 3-1.

Le tableau indicateur a affiché ces chiffres jusqu’au tour de force de Bryce Harper, qui a catapulté le lancer de Carl Edwards fils dans les estrades après un simple d’Adam Lind pour créer l’égalité.

Un but sur balles d’Anthony Rendon et un simple de Daniel Murphy plus tard, Ryan Zimmerman a torturé le releveur Mike Montgomery avec une claque de trois points qui a conclu le revirement de situation.

La série se transporte à Chicago lundi.