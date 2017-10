La médaille de bronze pour Catherine Beauchemin-Pinard

En finale pour une des troisièmes places, l'athlète de 23 ans s'est imposée par ippon contre la Turque Busra Katipoglu.

« J'ai essayé d'exécuter mon plan et j'ai fini par faire une longue séquence au sol pour l'immobiliser. Je uis vraiment contente de ma journée, a dit Beauchemin-Pinard. J'ai vu mon tirage et je me suis dit que le podium était accessible. Ce n'était pas nécessairement facile, car je ne connais pas encore très bien la catégorie et je dois adapter mon judo.

« J'ai aussi été chanceuse d'avoir un entraîneur, car je devais être seule. Andrzej Sadej, l'entraîneur de l'équipe nationale de parajudo qui est présent pour Justin Karn et Priscilla Gagné, lundi, a été d'une grande aide », a-t-elle conclue.

Beauchemin-Pinard avait gagné son premier combat par ippon contre la Polonaise Karolina Talach avant de s'incliner par waza-ari face à la future médaillée d'or, l'Autrichienne Kathrin Unterwurzacher.

Au repêchage, la Canadienne s'était imposée devant la Kazakhe Marian Urdabayeva, par ippon.

L'Américaine Hannah Martin a obtenu l'argent, tandis que la Russe Ekaterina Valkova a complété le podium aux côtés de Beauchemin-Pinard.