Le Tour de Lombardie appartient à Vincenzo Nibali

Nibali, qui était favori au départ des 247 kilomètres, a devancé d'une trentaine de secondes le Français Julian Alaphilippe, encore deuxième d'une classique.

L'Italien Gianni Moscon a tenu tête à un petit groupe pour récolter la troisième place.

En franchissant la ligne, Nibali a dessiné avec ses doigts le nombre de 50, son total de victoires.

Pour gagner, le cycliste de 32 ans a fait sa poussée derrière le Français Thibaut Pinot dans le Civiglio, l'avant-dernière difficulté du parcours, qu'un quatuor d'échappés (Gilbert, De Marchi, Bilbao, Chérel) avait abordé avec une courte avance.

Pinot a attaqué à trois reprises dans cette montée mais a vu revenir Nibali du sommet, qui a pris ses distances dans la descente.

L'Italien a creusé ensuite l'écart dans l'ultime montée (San Fermo della Battaglia) pour basculer au sommet, à 5400 mètres de l'arrivée, avec une quarantaine de secondes d'avance.

Nibali a déjà gagné le Tour, le Giro et la Vuelta dans sa carrière. Cette année, il est monté sur le podium du Giro (3e) et de la Vuelta (2e).

Chute spectaculaire

Le Belge Laurens De Plus (Quick-Step) a fait une cabriole spectaculaire à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée.

Sur les images de la télé, on a vu De Plus être passé par-dessus la glissière, dans la descente vers le lac de Côme, et basculé dans le vide avant de s'arrêter sur un sol apparemment herbeux.

L'accident est survenu alors que le Belge était seul à ce moment-là de la course en poursuite derrière l'homme de tête, le Français Mikaël Chérel.

« Nous avons parlé avec Laurens De Plus, qui, heureusement, n'a pas de blessures graves », a révélé son équipe en précisant que le coureur prenait la direction de l'hôpital.

De Plus, qui est âgé de 22 ans, disputait pour la deuxième fois de sa carrière le Tour de Lombardie (abandon en 2016).

En mai, il s'est classé 24e du Giro.