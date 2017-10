La famille, thème majeur du nouvel album de Charlotte Gainsbourg

Un drame est venu bouleverser Charlotte Gainsbourg alors qu’elle écrivait les chansons de ce cinquième opus. Le décès de sa sœur, Kate Barry, occupe une place importante dans l’album. « Quand c’est arrivé, je ne pouvais pas parler d’autre chose. J’assume d’avoir parlé de choses très intimes », explique-t-elle.

Serge Gainsbourg est lui aussi évoqué. Le public peut avoir l’impression que Charlotte Gainsbourg a déjà tout dit à propos de son célèbre père, tant les questions des journalistes se sont répétées des milliers de fois ces 30 dernières années. Pourtant, l’intéressée, qui a quitté la France pour vivre l’anonymat à New York, n’est pas du même avis, comme le montre le deuxième titre de l’album (qui porte sur le décès du légendaire chanteur).

Je ne me suis pas beaucoup ouverte pour parler de mon père en public, surtout en France. Je résistais beaucoup. Ça avait été compliqué pour moi de "partager" sa mort avec les autres, comme il était dans le domaine public. C’était comme si les gens partageaient la même peine que moi. Charlotte Gainsbourg

Serge Gainsbourg avait mis de l’avant sa fille alors que celle-ci n’était qu’une adolescente. Leur duo Lemon Incest en avait choqué plus d’un, à sa sortie en 1984. Charlotte Gainsbourg dit pourtant en garder un bon souvenir. « Je me suis prêtée au jeu sans gêne, se souvient-elle. J’étais plus inconfortable sur le tournage [du film] Charlotte for Ever. J’étais adolescente et déjà très complexée. Je ne vivais pas bien la nudité. »

Déjà actrice et chanteuse, Charlotte Gainsbourg a pu découvrir, à 46 ans, la réalisation grâce au clip de Rest, premier extrait de l’opus. Lars von Trier, qui l’a notamment dirigée dans les films Nymphomaniac et Melancholia, l’a convaincue de tenter l’expérience.

Charlotte Gainsbourg semble y avoir pris goût puisqu’elle est également passée derrière la caméra pour la vidéo de Deadly Valentine. Pour la première fois, on y découvre les deux filles de la Française. Alice et Joe jouent le rôle de leur mère durant l’enfance et l’adolescence.

Gainsbourg dit même avoir pensé à demander à sa propre mère – la chanteuse Jane Birkin – d’y jouer une Charlotte plus âgée, avant de renoncer à l'idée.