Simona Halep s'assure du premier rang mondial à Pékin

Halep a battu Jelena Ostapenko (8e), 6-2 et 6-4. Il s'agissait d'une revanche pour elle, puisque la Lettonne l'avait défaite en finale du tournoi de Roland-Garros, en juin.

Dimanche, elle retrouvera la Française Caroline Garcia (15e) dans un duel pour le titre du tournoi.

« C'est le plus beau jour de ma vie, mon rêve devient réalité », a déclaré, après sa victoire, celle qui deviendra la première Roumaine à occuper le plus haut échelon du tennis féminin. « Dès demain, je vais juste devoir tout redémarrer, recommencer à jouer de la même façon et travailler encore plus dur. »

Halep, qui n'a jamais remporté de tournoi du grand chelem malgré deux présences en finale, a atteint le top 5 mondial pour la première fois en mars 2014. Elle n'en est sortie que 8 semaines depuis et a remporté un impressionnant total de 15 titres durant cette période.