Le Rocket remporte son tout premier match à Laval

Le match a été présenté devant une salle comble de 10 062 spectateurs qui ont régulièrement scandé « Let's go Rocket », fait revivre la vague, dansé au rythme de « Stayin' Alive » et même participé en choeur à une séance de karaoké dans les gradins de la Place Bell!

Par cette ambiance animée, c'est à Daniel Audette qu'est revenu l'honneur de marquer le premier but du Rocket et du coquet amphithéâtre.

Celui qui a grandi à Blainville, tout près de la Place Bell, et dont le paternel Donald a mené le Titan de Laval à une participation à la Coupe Memorial en 1989, a touché la cible à 7:17 de l'engagement initial, lors d'une supériorité numérique, après du bon travail, d'abord de Nikita Scherbak puis de Michael McCarron.

Quelque sept minutes plus tard, Scherbak et McCarron ont uni leurs efforts pour doubler le score, McCarron faisant dévier une passe de son coéquipier par-dessus l'épaule du gardien Danny Taylor après s'être faufilé derrière les deux défenseurs des Senators.

Le trio de Scherbak, McCarron et Chris Terry a d'ailleurs su s'imposer en début de rencontre, et Scherbak a été particulièrement visible grâce à de belles pointes d'accélérations et de jolies passes.

Nicolas Deslauriers a scellé l'issue du match en marquant dans une cage déserte avec 1:18 à jouer à la troisième période.

L'autre figure dominante de cette victoire des hommes de Sylvain Lefebvre a été le gardien Charlie Lindgren, qui a repoussé 26 tirs, dont plusieurs pas commodes, pour le sixième blanchissage de sa carrière.

Lindgren a inscrit ce jeu blanc malgré le fait que les visiteurs eurent profité de six supériorités numériques, dont trois consécutives en première moitié de troisième période à la suite d'infractions imposées à McCarron, Scherbak et Terry.

Le Rocket a obtenu 25 tirs.

Les Senators et le Rocket se retrouveront à nouveau samedi soir à la Place Bell.