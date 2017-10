Les Yankees dans un sérieux pétrin contre Cleveland

Jackson a soutiré un but sur balles à Dellin Betances pour amorcer la fin de la 13e manche et il a ensuite volé le deuxième coussin. Avec un compte complet, Gomes a cogné la balle en lieu sûr le long de la ligne au champ gauche et Jackson a pu croiser le marbre sans même être défié. Les joueurs des Indians sont allés rejoindre Gomes sur le terrain pour célébrer après un marathon de 5 heures et 8 minutes.

Les Indians ont fait fi d'un retard de 8-3, d'un mauvais départ de l'as lanceur Corey Kluber et d'une blessure potentiellement sérieuse au frappeur de puissance Edwin Encarnacion. Francisco Lindor a amorcé la remontée des Indians avec un grand chelem en sixième manche, quelques instants après une décision serrée sur un frappeur atteint que les Yankees n'ont pas contestée.

Jay Bruce a ensuite créé l'égalité en claquant un circuit en solo en huitième manche.

Les Yankees ont obtenu plusieurs occasions de reprendre les rênes, mais ils ont laissé un coureur au troisième but en 9e et 10e manches. De plus, le coureur suppléant Ronald Torreyes a été retiré au deuxième coussin en 11e manche grâce à un relais de Gomes après un tir du lanceur.

Les Indians tenteront de compléter le balayage de la série dimanche, au Yankee Stadium.

Les Red Sox eux aussi acculés au mur

En après-midi au Texas, Carlos Correa a frappé un circuit et un double et a produit quatre points, alors que les Astros de Houston se sont offert une avance de 2-0 dans l'autre série de divisions de l'Américaine face aux Red Sox de Boston en battant leurs rivaux 8-2.

George Springer a aussi claqué un circuit en appui au lanceur Dallas Keuchel, alors que les Astros ont signé une deuxième victoire de suite avec le même pointage.

Les Astros auront l'occasion de balayer la série trois de cinq dès dimanche, au Fenway Park.

Un jour après avoir frappé trois circuits lors du match no 1, Jose Altuve a été la bougie d'allumage des Astros avec un simple après deux retraits en première manche face à Drew Pomeranz. Correa a suivi avec un long circuit au champ gauche.

Keuchel a lancé pendant cinq manches et deux tiers, accordant un point et trois coups sûrs, tout en retirant sept frappeurs sur des prises.

Les Nationals muselés

À Washington, Kyle Hendricks a eu le dessus sur son vis-à-vis Stephen Strasburg et les Cubs de Chicago ont blanchi les Nationals 3-0, vendredi soir, lors du premier match de leur série de divisions de la Nationale.

Kris Bryant et Anthony Rizzo ont produit un point sur des simples en sixième manche. Il s'agissait des deux premiers coups sûrs concédés par Strasburg. Hendricks a fait encore mieux que lui, n'accordant que deux simples en sept manches pour aider les Cubs à entamer du bon pied la défense de leur premier titre de la Série mondiale en 108 ans.

Rizzo a ajouté un double d'un point en huitième manche, aux dépens du releveur Ryan Madson. Carl Edwards fils a été parfait en huitième et Wade Davis a fermé les livres en neuvième pour enregistrer le sauvetage.

Le deuxième affrontement de cette série aura lieu samedi. Jon Lester obtiendra le départ pour les Cubs tandis que le gaucher Gio Gonzalez lui fera face pour les Nationals.