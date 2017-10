L’illustrateur Francis Back meurt à 58 ans

Fils du peintre et cinéaste d’animation Frédéric Back décédé en 2013, Francis Back réalisait depuis plus de 30 ans des illustrations pour des musées, des parcs nationaux, des articles et des publications historiques.

Passionné par l’histoire du Québec, il a participé à de nombreux projets de livres scolaires et à la production de films historiques. Il s’intéressait surtout à l’histoire de la Nouvelle-France, aux cultures amérindiennes, à l’histoire militaire et maritime et à celle du costume.

Illustration montrant la fondation de Ville-Marie de Francis Back Photo : Francis Back

Francis Back a également réalisé des scénarios-maquettes en découpant le scénario des films en des centaines d'images. Il avait notamment travaillé sur les films Incendies de Denis Villeneuve et Piché : entre ciel et terre réalisé par Sylvain Archambault.

Enfin, Francis Back a aussi illustré des romans, des livres pour enfants et des ouvrages d'éditeurs canadiens, américains et britanniques.