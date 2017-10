Le Cirque du Soleil donne un million aux personnes touchées par la fusillade de Las Vegas

L'entreprise montréalaise a indiqué vendredi qu'elle fera un don de 500 000 $ US au fonds pour les victimes du massacre. Lundi, le Cirque du Soleil avait annulé ses spectacles après la tragédie qui a fait 59 morts et plus de 550 blessés dimanche soir.

Un autre don d'une valeur de 500 000 $ US sera offert sous la forme de 5000 billets qui seront remis aux policiers, pompiers et ambulanciers pour les remercier de leur travail « héroïque ». Ils pourront ainsi assister aux huit spectacles permanents du Cirque présentés à Las Vegas.

Une femme allume une bougie à la mémoire des victimes de la tuerie de Las Vegas, survenue dimanche soir. Photo : Reuters/Steve Marcus

Le Cirque du Soleil prévoit également participer prochainement à un événement-bénéfice de la communauté artistique locale durant lequel elle remettra des fonds supplémentaires pour les victimes.

Dans un communiqué de presse diffusé auprès des médias de Las Vegas, et obtenu par La Presse canadienne, le vice-président Jerry Nadal écrit qu'il a « le coeur brisé par cet acte de violence insensé qui a lourdement touché notre communauté. Las Vegas est notre maison et les gens de cette ville incroyable sont notre famille », ajoute-t-il.