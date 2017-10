Alexander Zverev sera des deux finales de la saison ATP

Zverev, no 4 au classement ATP, a obtenu vendredi son billet pour le Masters de Londres réunissant les huit meilleurs au monde, du 12 au 19 novembre à Londres.

C'est sa victoire sur le Russe Andrey Rublev en quarts de finale à Pékin qui lui a donné ce privilège.

« C'est vraiment une récompense pour tous les joueurs qui montrent qu'ils été les meilleurs, pas seulement durant une ou deux semaines dans l'année, mais durant toute la saison », a expliqué Zverev.

Zverev est le plus jeune joueur à se qualifier pour les finales de l'ATP, depuis l'Argentin Juan Martin Del Potro en 2008, et le premier joueur allemand depuis Rainer Schüttler in 2003.

Victorieux du Russe Andrey Rublev 6-2, 6-3, Zverev, N.4 mondial, pourrait retrouver en finale Rafael Nadal, N.1 mondial. Mais samedi, il lui faudra d'abord éliminer en demi-finales l'Australien Nick Kyrgios alors que l'Espagnol sera opposé Grigor Dimitrov.

Alexander Zverev est le troisième joueur à assurer sa place au Masters de Londres après Rafael Nadal et Roger Federer.

Zverev a notamment remporté les Internationaux d'Italie, à Rome, sur terre battue, et la Coupe Rogers, disputée sur dur à Montréal au mois d'août.

Cinq billets pour le Masters doivent encore trouver preneur d'ici novembre.

Zverev aura un mois de novembre chargé, car il doit aussi participer aussi aux finales ATP de la « nouvelle génération », réservées aux joueurs de 21 ans et moins, qui auront lieu du 7 au 11 novembre à Milan en Italie.

Les sept joueurs, de 21 ans et moins, les mieux placés au classement ATP sont qualifiés automatiquement, avec en plus un joueur qui recevra un laissez-passer pour la huitième et dernière place.

Le Canadien Denis Shapovalov fait partie de cette courte liste.