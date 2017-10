Jakub Jerabek à l'écart de la formation du Rocket

Le Canadien de Montréal a cédé le défenseur tchèque au Rocket afin qu'il se familiarise avec le style de jeu en Amérique du Nord, mais ce n'est pas vendredi soir qu'il amorcera ce processus.

L'entraîneur-chef Sylvain Lefebvre a fait connaître sa décision durant une rencontre de presse après l'entraînement matinal de ses joueurs.

« Ce soir, c'est Jerabek qui sautera son tour. Ce n'est jamais amusant d'expliquer ça à un joueur, mais c'est le règlement. On ne peut pas faire grand-chose là-dessus, on en a un de trop », a-t-il commenté.

« Demain [samedi, NDLR], ce sera sûrement un autre. On commence comme ça, et parfois, les choses se placent par elles-mêmes. Mais c'est la situation qu'on a présentement, et il faut la gérer de match en match. »

Le règlement en question prévoit qu'une équipe ne peut avoir, parmi ses 18 patineurs (les deux gardiens sont exclus), plus de 5 joueurs ayant participé à 320 matchs ou plus chez les professionnels (la LNH, la LAH et la KHL, mais pas la Premier AA Hockey League), avant le début de la saison de la Ligue américaine.

Un sixième joueur peut se voir octroyer une exemption s'il a pris part à un maximum de 320 rencontres. Les 12 autres doivent compter 260 matchs ou moins chez les professionnels.

Or, le Rocket compte six joueurs ayant franchi le plateau des 320 duels professionnels, dont Jerabek et les défenseurs Éric Gélinas et Matt Taormina.

Les attaquants Nicolas Deslauriers, acquis des Sabres de Buffalo en retour de Zach Redmond en milieu de semaine, Chris Terry et Peter Holland entrent aussi dans cette catégorie.

Dans un autre ordre d'idées, Lefebvre a fait savoir que les attaquants David Broll, Yannick Veilleux et Niki Petti seront également dans les gradins, vendredi. Daniel Carr est toujours chez lui pour des raisons personnelles, s'est contenté de dire Lefebvre.

L'arrière Noah Juulsen, blessé à un pied, n'a toujours pas recommencé à patiner.

Charlie Lindgren sera devant le filet pour la première sortie du Rocket, avec Zachary Fucale comme adjoint.