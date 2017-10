Le dernier livre de poésie de Leonard Cohen paraîtra l’an prochain

La maison d'édition McClelland and Stewart, qui publiera The Flame le 16 octobre 2018, décrit le livre comme « une superbe collection des derniers poèmes de Cohen, choisis et commandés par l'auteur dans les derniers mois de sa vie ».

Le livre présente également des extraits de ses carnets de notes ainsi que les textes complets de ses trois derniers albums et de ceux qu'il a écrits pour l'album Blue Alert de sa collaboratrice Anjani.

Leonard Cohen et Anjani en 2007 Photo : Associated Press/ALIK KEPLICZ

Les lecteurs pourront également lire de la prose et des illustrations de l'auteur-compositeur-interprète montréalais de Hallelujah, décédé le 7 novembre à l'âge de 82 ans.

McClelland and Stewart qualifie le livre de « dernier chapitre extrêmement puissant de la carrière littéraire de Cohen ».

« Au cours des derniers mois de sa vie, Leonard n'avait qu'un objectif: compléter l'écriture de ce livre issu en grande partie de ses poèmes et d'une sélection inédite de ses carnets de notes », a déclaré Robert Kory, agent de Leonard Cohen et administrateur du patrimoine de l'artiste, dans un communiqué.

Leonard Cohen Photo : Radio-Canada/CBC Still Photo Collection/Michael Reichmann

« La flamme et la façon dont notre culture la menaçait d'extinction étaient une préoccupation majeure. Bien que sa santé était en déclin, Leonard est mort subitement », a-t-il expliqué.

Ceux d'entre nous qui ont eu le rare privilège de passer du temps avec lui pendant cette période ont remarqué que la flamme brillait en lui jusqu'à la fin. Ce livre, terminé quelques jours avant sa mort, révèle toute l'intensité de son feu intérieur. Robert Kory, agent de Leonard Cohen

L'éditeur de McClelland et Stewart, Jared Bland, a déclaré que le livre est « rempli d'un mélange de grâce, d'humour, de sagesse et de la vision déchirante de Leonard Cohen sur la fragilité et la beauté de ce monde que nous partageons tous ».

« Ça restera comme un témoignage de son humanité et de son génie, et ça ravira ses millions d'admirateurs à travers le monde », a déclaré M. Bland.