L'architecte montréalais Dan Hanganu meurt à 78 ans

D'origine roumaine, il habitait Montréal depuis 1970. Il était architecte dans son pays d'origine et avait travaillé pendant 10 ans sous le régime de Ceaucescu. En 1978, Dan Hanganu a fondé sa propre firme d'architectes, qui porte son nom.

On lui doit la conception, entre autres, du Musée d'archéologie et d'histoire de Pointe-à-Callière, celle du Théâtre du Nouveau Monde et la réalisation des ateliers du Cirque du Soleil sur le site d'un ancien dépotoir du quartier Saint-Michel.

Sa firme est aussi derrière la conception de la bibliothèque Marc-Favreau dans l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal, de la bibliothèque Monique-Corriveau, à Québec, ainsi que de la Maison des marins, dans le Vieux-Montréal.

L'architecte Dan Hanganu a reçu de nombreuses distinctions pour la conception de bâtiments, dont le titre de docteur honoris causa en architecture de l’Université du Québec à Montréal en 2015. En 2010, il a été fait officier de l’Ordre du Canada, et en 2005, officier de l’Ordre national du Québec.