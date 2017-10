Nadal, Dimitrov, Kyrgios et Zverev accèdent au carré d'as à Pékin

L'Espagnol a résisté vendredi en quarts de finale au géant américain John Isner (no 6), 17e raquette mondiale et un des gros serveurs du circuit, qu'il a battu 6-4 et 7-6 (7/0).

Toujours en course vers un sixième titre cette année, le Majorquin a réussi le bris au neuvième jeu pour remporter dans la foulée une première manche durant laquelle son adversaire lui a servi 11 as. La seconde est allée jusqu'au jeu décisif, où Nadal a puni Isner avec sept points sans réplique.

« De manière générale, je pense que j'ai joué sans commettre trop d'erreurs, a expliqué Nadal. Je ne me souviens pas d'avoir commis beaucoup d'erreurs. Je suis allé au filet très souvent. Je pense avoir fait les choses comme je souhaite les faire, et j'ai bien joué. »

Dimitrov était un peu plus tôt venu à bout d'un autre Espagnol, Roberto Bautista Agut (no 5), en trois manches de 7-6 (7/5), 4-6 et 6-2.

L'autre demi-finale mettra aux prises Alexander Zverev (no 2) à Nick Kyrgios (no 8).

L'Allemand, également en quête de sa sixième couronne en 2017, a servi une correction de 6-2 et 6-3 au Russe Andrey Rublev, tandis que l'Australien a profité d'un abandon du Belge Steve Darcis, issu des qualifications, au moment où il menait 6-0 et 3-0.

D'autres détails suivront.