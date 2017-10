La folle entrevue de Ryan Gosling et Harrison Ford en promotion pour Blade Runner 2049

En tournée de promotion à Londres, l'entrevue avec la journaliste culturelle de l'émission This Morning s'est déroulée dans l'hilarité générale. Spécialisée dans les rencontres avec des personnalités du monde artistique, Alison Hammond a l'habitude de livrer des entrevues non conventionnelles. Son rire est aussi communicatif, mais l'entrevue avec Ryan Gosling et Harrison Ford a atteint des sommets. La chaîne ITV a publié un montage de cette entrevue, incluant la préparation.

Le tout a commencé quand Alison Hammond souligne qu'elle a apporté un verre de whisky qui aurait été utilisé dans le premier Blade Runner. Ryan Gosling lui demande si elle est une admiratrice et elle répond qu'elle ne l'a jamais vu dans un grand rire. Ce qui marque le début d'une série de questions et de réponses entrecoupées de fous rires. La présence de deux petites bouteilles d'alcool que l'on retrouve dans les hôtels contribue à la folie de l'entrevue.

Peu d'informations sur Blade Runner 2049 sont partagées par les deux comédiens, sauf le fait qu'Harrison Ford avoue avoir frappé Ryan Gosling lors du tournage. Quand l'animatrice demande à Harrison Ford sa réaction lorsqu'on lui a demandé de participer à la suite du mythique film, il répond : « Et puis? ». L'animatrice ouvre alors une bouteille et fait mine d'en boire en trinquant avec Ryan Gosling. Ensuite, Harrison Ford dit : « J'ai dit montrez-moi l'argent. Non en fait j'ai dit montrez-moi le scénario », reprend-il plus sérieusement.

L'entrevue partagée par l'émission This Morning a été vue par plus de 2 millions de personnes sur YouTube.