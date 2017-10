Lance Stroll 14e avant la pluie à Suzuka, Vettel le plus rapide

Sebastian Vettel et Ferrari ont été la référence de la première séance de travail sur le sec, tandis que Lewis Hamilton et Mercedes-Benz ont mené la danse sous la pluie dans la seconde séance.

C'est donc les chronos sur le sec qui font foi de la performance des voitures sur le circuit japonais.

Dans les 90 premières minutes, le pilote allemand a enregistré un temps de 1 min 29 s 166/1000, le plus rapide de ses 24 tours. Il a devancé son rival au championnat de 211 millièmes de seconde.

« Je suis content d'avoir effectué la première séance sur le sec. J'ai pu constater que la voiture se comportait beaucoup mieux qu'en Malaisie. Comme point de départ, ça va », a constaté Hamilton.

Au terme de ses 26 tours, Lance Stroll a terminé au 14e rang avec un chrono de 1:31,602. Il a devancé de trois dixièmes de seconde son coéquipier Felipe Massa (1:31,912).

« La première séance s'est très bien déroulée, a expliqué le pilote de Williams. Je me suis bien amusé sur le circuit. Je me sentais bien dans la voiture et mon rythme était bon. C'est vraiment cool de conduire ici. »

« Dans la deuxième séance, avec toute cette pluie, j'ai juste fait un tour chrono, a-t-il précisé. Pas beaucoup de temps dans la voiture, mais en général la journée a été bonne. »

La première séance a été marquée par l'accident de l'Espagnol Carlos Sainz fils. Il a perdu le contrôle de sa Toro Rosso après le virage no 11. La voiture s'est encastrée dans les barrières de sécurité.

La Toro Rosso de Carlos Sainz fils Photo : Getty Images/BEHROUZ MEHRI

L'accident a provoqué une interruption de la séance durant plus d'un quart d'heure.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé », a expliqué l'Espagnol par communication radio, sorti indemne de son cockpit.

Ensuite, des trombes d'eau se sont abattues sur le circuit de Suzuka,. Seuls cinq pilotes ont signé un tour chronométré.

La séance de qualification risque elle aussi d'être perturbée par la pluie, ce qui pourrait, comme à Monza, réserver de grosses surprises. On attend Lance Stroll au tournant...

Dimanche, la course devrait en revanche avoir lieu sous le soleil dans des conditions chaudes et humides.

