Revers des Buccaneers, mais des débuts prometteurs pour Antony Auclair

Utilisé presque exclusivement dans les unités spéciales au cours de la rencontre, Auclair a réalisé un bloc important à son seul jeu à l’attaque, au deuxième quart. Cette action a créé une brèche dans laquelle le porteur de ballon Doug Martin a sauté jusque dans la zone des buts.

Premier ancien membre du Rouge et Or de l'Université Laval à atteindre la NFL, Auclair a intégré la formation des 53 joueurs des Bucs le 2 septembre dernier, à l’issue du camp d'entraînement. Son équipe universitaire avait annoncé qu’il jouerait contre les Patriots en fin d’après-midi jeudi.

La défense des Patriots a enfin offert une performance acceptable après deux prestations à oublier contre les Texans de Houston (2-2) et les Panthers de la Caroline (3-1). L'unité offensive des Buccaneers a été inefficace jusqu'au quatrième quart.

Tom Brady a accumulé 303 verges de gains et 1 passe de touché dans la victoire. Il a toutefois été victime de deux revirements, une interception réalisée par Justin Evans et un ballon perdu qui a été récupéré par Will Clarke.

Aucun des deux revirements n'a permis aux Buccaneers d'inscrire des points au tableau indicateur.

Brady a lancé sa passe de touché à Chris Hogan au deuxième quart. Et le botteur Stephen Gostkowski a réussi des placements de 27, 23, 45 et 48 verges pour les Patriots.

Les Buccaneers auraient pu connaître un meilleur sort si le botteur Nick Folk avait connu un match décent. Folk a raté la totalité de ses tentatives de placement sur 56, 49 et 31 verges.

Brady a enregistré son 186e triomphe en saison. Le vétéran quart-arrière a ainsi rejoint Peyton Manning et Brett Favre au 1er rang de l'histoire de la NFL à ce chapitre.