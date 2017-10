Le kayak en rapide au Manitoba, un secret bien gardé

Un texte de Denis Chamberland

Enfant, Steven Walker aimait faire des expéditions en canot. Il en vantait les mérites à qui voulait bien l’entendre. Voyant son enthousiasme pour les lacs et les rivières, son enseignant de 9e année, Patrick Lemoine, lui propose un jour d’essayer le kayak.

« J’ai passé tout un hiver dans la piscine à assimiler les techniques de base comme le roulé », se souvient-il.

L’été suivant, Steven Walker se lançait à la conquête des rapides manitobains.

« Je remercie M. Lemoine parce que, sans lui, ma vie serait différente. »

Maintenant âgé de 21 ans, Steven Walker étudie à temps plein à l’Université du Manitoba, ce qui ne l’empêche pas de profiter de toutes les occasions pour pratiquer son sport.

Il y a trois heures de cela, j’étais à l’école et maintenant me voilà dans le bois au bord de la rivière Bird dans le Parc provincial Nopiming. C’est beau et c’est ma chose préférée au monde.

Steven Walker, kayakiste