Ross Brawn donne une bonne note à Lance Stroll

L'ingénieur britannique a côtoyé les plus grands pilotes des 30 dernières années.

Il a été le directeur technique de l'écurie Ferrari à l'époque de Michael Schumacher, il a dirigé l'équipe Brawn GP vers le titre mondial en 2009 et a ensuite bâti l'équipe Mercedes-Benz.

Brawn a apprécié à sa juste valeur le travail du jeune pilote canadien de 18 ans sur le circuit de Sepang. Parti de la 13e position sur la grille, Stroll a fini 8e.

« Lance a fini dans les points pour une sixième fois cette saison, dans une troisième course d'affilée », a rappelé Brawn.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

« Le fait saillant de sa course en Malaisie est qu'il a gagné haut la main sa bataille avec son coéquipier Felipe Massa », a soutenu le Britannique au magazine espagnol Marca.

Brawn a été témoin privilégié de la progression du Québécois, de Melbourne à Suzuka, et qui fait maintenant jeu égal avec Massa.

« Il y avait beaucoup de scepticisme à son endroit quand il a commencé la saison, mais je crois que ce jeune Canadien a montré qu'il méritait sa place en F1 », a-t-il affirmé.

Le coéquipier de Stroll en 2018

Paddy Lowe est du même avis que Ross Brawn. Lance Stroll gardera son volant en 2018, et Williams cherche le meilleur coéquipier possible.

« Lance a fait de réels progrès cette saison, a affirmé Paddy Lowe, directeur technique de l'équipe. Nous le voyons s'améliorer de week-end en week-end, et particulièrement en course. Nous cherchons un pilote pour appuyer Lance de l'autre côté du garage. »

Paddy Lowe Photo : Getty Images/Clive Mason

« Nous ne nous limitons pas, a précisé M. Lowe, vous avez lu des noms dans la presse, mais notre recherche va bien au-delà. Nous voulons le meilleur duo possible, et nous ne sommes pas très pressés. »

Un peu d'intox de la part de Paddy Lowe. C'est de bonne guerre. Notamment quand il s'agit de Felipe Massa.

« Felipe est encore très haut sur notre liste, affirme l'ingénieur britannique. Mais nous nous devons par respect pour l'équipe d'étudier toutes les candidatures intéressantes. Oui, l'expérience est un atout, mais c'est un des éléments que nous évaluons. Ce n'est pas le seul. »

« Comme nous voulons que notre voiture soit performante, le pilote est peut-être l'élément le plus important pour nous permettre de marquer des points. C'est donc une décision importante », a rappelé M. Lowe.

Au sujet de l'éventuelle confrontation entre Robert Kubica et Paul di Resta, prévue en deux temps en Angleterre et en Hongrie, Paddy Lowe se montre très prudent.

« Nous ne donnerons aucune information sur nos plans dans les prochaines semaines, c'est de nature privée à l'équipe. Et ces deux pilotes ne sont pas les seuls sur notre liste », a conclu Paddy Lowe.