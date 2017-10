Allégations de harcèlement sexuel contre un important producteur d'Hollywood

Les allégations de harcèlement sexuel viendraient de plusieurs femmes, dont des employées de sa compagnie ainsi que l'actrice Ashley Judd, et portent sur plusieurs dizaines d'années.

L'enquête du New York Times, diffusée jeudi, contient plusieurs témoignages. Deux employés de la maison de production ont également dit que huit femmes avaient reçu une compensation, dont l'actrice Rose McGowan.

Dans l'article, la comédienne Ashley Judd raconte qu'Harvey Weinstein lui avait demandé de le rencontrer dans sa chambre d'hôtel lors d'un épisode de harcèlement qui s'est passé il y a 20 ans. « Ça fait longtemps que les femmes se parlent entre elles du comportement d'Harvey. C'était une question de temps avant que ça ne sorte publiquement », a dit Ashley Judd au New York Times.

Harvey Weinstein a reconnu qu'il avait eu des comportements inacceptables dans une déclaration faite par voie de communiqué adressé au New York Times. « Je réalise que la façon dont je me suis comporté avec des collègues par le passé a causé beaucoup de douleur, et je m'en excuse sincèrement », a déclaré Weinstein à la suite de la parution de cette enquête jeudi.

L'avocat de M. Weinstein, Charles J. Harder, a indiqué dans une déclaration écrite que l'histoire du New York Times était « truffée de déclarations fausses et diffamatoires au sujet de Harvey Weinstein ».

L'avocat dit avoir fait parvenir au quotidien certains faits et preuves, mais il l'accuse de les avoir ignorés et d'avoir précipité la publication de l'article. Il n'a pas répondu aux questions lui demandant de préciser quelles étaient précisément les informations rejetées par son client.

M. Weinstein est un des hommes les plus puissants de Hollywood depuis trois décennies. Il est notamment connu pour les films Fiction pulpeuse et Shakespeare et Juliette, pour lesquels il a remporté un Oscar. Il a lancé la carrière de plusieurs actrices et réalisateurs avec sa boîte de production Miramax, qu'il dirigeait en compagnie de son frère Bob Weinstein. Les deux frères ont lancé en 2005 leur nouvelle entreprise, The Weinstein Company.