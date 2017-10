L'écrivaine et comédienne Anne Wiazemsky est décédée des suites d'un cancer

Petite-fille de l'écrivain François Mauriac et ancienne épouse du réalisateur Jean-Luc Godard, Anne Wiazemsky était hospitalisée depuis un mois.

L'une de ses dernières apparitions publiques était au plus récent Festival de Cannes, lors de la présentation du film Le redoutable, inspiré de deux de ses romans, Une année studieuse et Un an après. Le film raconte sa rencontre et son histoire d'amour tumultueuse avec Jean-Luc Godard.

« J'ai vu le film et j'adorerais le revoir, car je suis en même temps la meilleure et la pire des spectatrices », avait-elle raconté à l'AFP en avril dernier, parlant avec émotion du réalisateur qui vit maintenant reclus en Suisse.



Sa rencontre avec Jean-Luc Godard, plus vieux qu'elle de 17 ans, a été déterminante dans la vie d'Anne Wiazemsky. Née le 14 mai 1947 à Berlin, elle vient d'une lignée de princes russes en exil, et elle est aussi la petite-fille de l'écrivain français François Mauriac, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1952.

Avant d'être écrivaine, Anne Wiazemsky était comédienne. Elle a joué dans son premier film à l'âge de 19 ans, Au hasard Balthazar, de Robert Bresson. Elle a tourné dans le film La Chinoise, de Jean-Luc Godard, en 1967. Ils se sont mariés la même année et ont divorcé en 1972. Elle a tourné dans sept films du réalisateur.



Par la suite, Anne Wiazemsky s'est éloignée du cinéma et s'est rapprochée du monde de la littérature. En 1988, elle a publié un recueil de nouvelles, Des filles bien élevées. Son roman Canines a été récompensé en 1994 par le Goncourt des lycéens. En 1998, l'Académie française lui a décerné son Grand prix du roman pour Une poignée de gens.



Son dernier livre, Un saint homme, publié au début de l'année 2017, raconte son amour impossible pour un prêtre, « le premier être humain qui s'est intéressé à ce que j'écrivais », a-t-elle dit.