Nadal passe doucement en quarts à Pékin, Pliskova trébuche

L'Espagnol rencontrera au prochain tour le gros serveur américain John Isner (no 6), qui a battu sans grande difficulté l’Argentin Leonardo Mayer 6-0 et 6-3.

Nadal a brisé le service de la 42e raquette mondiale dans le quatrième jeu de la manche initiale. Il n'a plus vraiment semblé en danger à partir de là. Il lui a refait le coup dans le troisième jeu de la seconde manche, avant de conclure tranquillement le match.

Khachanov, qui à 21 ans représente un grand espoir du tennis, est resté sans réponse devant Nadal, de 10 ans son aîné, et son coup droit explosif. Il a aussi commis trop de fautes directes.

Nadal, qui dispute son premier tournoi depuis sa victoire aux Internationaux des États-Unis, s'est bien repris après avoir dû batailler et sauver deux balles de match contre le Français Lucas Pouille à son premier match dans la capitale chinoise.

Cirstea surprend Pliskova

La Roumaine Sorana Cirstea, 44e au classement de la WTA, a éliminé l’ancienne no 1 mondiale tchèque Karolina Pliskova (no 4), actuellement 4e, en deux manches de 6-1 et 7-5.

Pliskova, qui a subi six bris de service, a connu toutes sortes de difficultés avec sa première balle. Elle a notamment commis six doubles fautes.

Sorana Cirstea Photo : Getty Images/AFP/Nicolas Asfouri

La Tchèque, en avance 5-2 à mi-chemin de la seconde manche, a laissé filer quatre balles de match. Cirstea s’est même permis de gagner trois points à 0-40 pour faire 5-3 et ensuite terminer sa remontée.

Elle affrontera en quarts de finale Jelena Ostapenko (no 9). La Lettone a accédé au tour suivant en raison de l’abandon de son adversaire chinoise Peng Shuai à 3-0 en première manche.

Autres résultats féminins (3e tour)

Barbora Zahlavova Strycova (CZE) bat Daria Gavrilova (AUS) 6-0, 6-4

Petra Kvitova (CZE/no 12) bat Caroline Wozniacki (DEN/no 5) 6-1, 6-4

bat 6-1, 6-4 Elina Svitolina (UKR/no 3) bat Elena Vesnina (RUS) 6-2, 7-5

bat Elena Vesnina (RUS) 6-2, 7-5 Caroline Garcia (FRA) bat Alizé Cornet (FRA) 6-2, 6-1

Autres résultats masculins (2e tour)