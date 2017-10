Stephen Lund, l’artiste du GPS

Un texte de Cendrix Bouchard

À partir de ce moment, la carte de la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, est devenue son canevas. « Je nomme ce que je fais du griffonnage par GPS », soutient-il.

D’autres décrivent ses oeuvres comme de l’art sur Strava. Mais qu'est-ce que Strava au fait?

Stephen Lund Photo : Strava/Stephen Lund

Strava est un site web ou une application qui regroupe à peu près toutes les marques de GPS utilisées pour faire de l’activité physique. C’est devenu au fil du temps ni plus ni moins qu’un réseau social pour l’activité physique. On peut y suivre d’autres personnes et y voir les activités que les gens ont publiées.

Il est également possible d’y mettre des photos et de voir celles des autres utilisateurs. Des défis peuvent y être relevés et des outils d’analyse très poussés et intéressants sont à la disposition des adeptes.

Le passage sur une route y est enregistré grâce aux données GPS sans avoir rien à faire. Il est ainsi possible de comparer ses performances à celles de tous ceux qui ont aussi emprunté ce chemin, GPS à la main.

Stephen Lund a cependant donné à Strava une utilité pour laquelle personne n’avait encore pensé : il y crée des dessins grâce au tracé que conçoit son itinéraire en surbrillance sur la carte.

Depuis deux ans, Stephen Lund a accompli plus de 200 dessins différents. Pour chacun, il s’est fixé comme objectif de rouler en moyenne 70 kilomètres.

Son plus célèbre, et celui qu'il affectionne le plus, est certainement sa girafe qu’il a nommée Garmina. Ce prénom provient de la marque de GPS Garmin.

Redécouvrir le plaisir du vélo

Tous les cyclistes vous avoueront que même le plus beau parcours peut devenir monotone au bout d’un certain temps. Ces sessions ont permis à Stephen Lund de trouver une nouvelle forme de plaisir dans le cyclisme.

« Ce que je fais m’a permis de trouver un moyen d’expression, tout en faisant de l’activité », a-t-il remarqué.

Stephen Lund roulait habituellement quelque 10 000 kilomètres par année. Il a surpassé ce plateau avec plus de 23 400 kilomètres parcourus en 2015.

« Ça a ravivé ma passion pour le vélo », a-t-il noté. Environ le tiers des kilomètres franchis a servi à réaliser des dessins.

Stephen Lund a réalisé plus de 200 dessins avec l'aide de Strava. Photo : Strava/Stephen Lund

L'une des oeuvres de Stephen Lund qui a été publiée sur Strava. Photo : Strava/Stephen Lund

Stephen Lund doit parfois reprendre depuis le début s’il commet une erreur de navigation. « J’ai appris à mes dépens qu’il n’y a pas de gomme à effacer sur un GPS. »

L’une de ses règles d’or est de ne pas compromettre, en aucun cas, sa sécurité pour un dessin.

« Pour moi, la sécurité est primordiale. J’ai déjà mis fin à des itinéraires en raison de risques reliés à la circulation parce qu’il était rendu trop tard. »

Il n’hésite pas à se lever à 5 h du matin afin de laisser sa marque électronique sur des sections de la route qui sont impraticables lorsque les autres usagers l’utilisent à leur tour.

Parfois, ce sont les dieux du vélo qui lui mettent des bâtons dans les roues.

« Un jour, je me suis levé à 5 h pour accomplir un dessin, mais j’ai subi trois crevaisons et j’ai dû revenir à la maison deux fois avant de pouvoir même débuter. Ma femme m’a demandé si je ne croyais pas que c’était l’univers qui me disait de revenir me coucher », s’est-il remémoré.

Stephen Lund Photo : Strava/Stephen Lund

Comment s’y prend-il? L’explication de sa technique est fort simple. Il commence par regarder la carte de sa ville et il y voit des images qu’il reproduit par la suite.

« Je m’assois devant la carte et des formes apparaissent », dit-il tout bonnement.

Dans les faits, c’est beaucoup plus complexe. Il faut parfois qu’il interrompe sa route et change de direction.

« Au début, je planifiais le tout sur une carte que je téléchargeais dans mon téléphone, et j’écrivais un itinéraire virage par virage. J’ai rapidement appris que si vous faites une erreur, c’est terminé. Il n’y a pas de gomme à effacer sur un GPS, a affirmé Stephen Lund.

« Maintenant, je suis capable de planifier un dessin, et ensuite d’y aller de mémoire. Je m’arrête de temps à autre, mais c’est tout. »

Un livre intitulé « Just Do(odle) It »

La couverture du livre « Just Do(odle) It » Photo : Courtoisie

Stephen Lund travaille ces temps-ci aux derniers détails d’un livre qu’il a rédigé sur sa vocation.

« J’ai effectué 90 % du travail. Le livre paraîtra cet automne. Il me reste à décider si je veux le publier à titre d’auteur ou utiliser un éditeur. »

Il espère ainsi inspirer les gens à lui emboîter le pas. « Je ne me suis jamais fait demander mon autographe, mais je suis content d’avoir inspiré des gens à faire ce que je fais, c’est-à-dire s’exprimer tout en faisant de l’exercice. J’ai reçu des messages de gens qui m’envoient leurs propres dessins. »

Célèbre sur Strava

En attendant, il est devenu une véritable célébrité sur Strava. Son compte affiche plus de 4700 abonnés, ce qui est presque autant que certains cyclistes professionnels qui sont les plus connus à l'échelle mondiale.

À titre indicatif, Romain Bardet, de l’équipe AG2R La Mondiale, qui a terminé sur la troisième marche du podium au Tour de France 2017, en revendique 10 800.