« Je pense aux points marqués, pas à l'incident » - Lance Stroll

Le Canadien a déjà oublié l'accrochage avec Sebastian Vettel après l'arrivée au Grand Prix de Malaisie. Ce n'est pas ce qu'il veut retenir de sa fin de semaine au circuit de Sepang.

« On n'a même pas eu à aller voir la direction de course pour s'expliquer. Il n'y a pas eu de suite, c'est déjà oublié, a-t-il affirmé aux journalistes dans le paddock au Japon. Je préfère penser à la belle course que nous avons connue, et aux points marqués.

« Je suis rentré dans les points pour la sixième fois dans les neuf dernières courses. C’est très positif, et c’est ça que je veux, garder ce rythme », a expliqué Stroll.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

En fait, le Québécois a eu, depuis le Grand Prix du Canada, deux séries de trois courses d'affilée dans les points. Il a su profiter des occasions qui s'offraient à lui, même sur des circuits qui ne lui étaient pas a priori favorables.

« Je pense que partout, on peut marquer des points, a-t-il lancé. On a vu que même sur des pistes où l'on n’est pas très vite, on arrive le dimanche et on trouve des façons de marquer des points. »

La période d'apprentissage est presque terminée. Il y a encore des circuits qu'il ne connaît pas, mais il se sent maintenant prêt à faire face aux imprévus.

« Mes difficultés du début de saison, je les vois aujourd’hui comme le passage obligé de tout pilote recrue, a-t-il expliqué. Je savais que dans cette première saison, il y aurait des moments difficiles. Mais on est passé au travers. Et aujourd’hui, on se retrouve avec des points, une première ligne, un podium, alors ça va. »

Et Stroll arrive à Suzuka avec l'objectif, non avoué, de dépasser son coéquipier Felipe Massa au classement des pilotes. Ses points en Malaisie lui ont permis de revenir à une longueur du Brésilien.

« C’est sûr que c’est bien pour la première année, a-t-il admis. C’est une bonne petite bataille, mais j’y vais course par course. On prend les points quand on peut, et on verra à Abou Dhabi [la dernière épreuve de la saison, NDLR]. »

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

Ce circuit de Suzuka est cher au coeur de l'équipe Williams. C'est ici que Damon Hill a remporté le titre mondial en 1995, avant que ne débarque Jacques Villeneuve.

« C’est une fin de semaine spéciale pour tout le monde. On voit déjà l’énergie des amateurs, un jeudi, a-t-il constaté. C’est incroyable. D’habitude, ce n’est pas comme ça. »

Le pilote de 18 ans a déjà roulé à Suzuka, mais pas dans la Wiliams FW40.

« Ça va être quelque chose de conduire avec les nouvelles voitures, a affirmé la recrue. Quand la voiture est bien réglée, que vous la sentez bien, ce circuit est vraiment agréable. »

Stroll ne veut pas prendre position dans le jeu de chaises musicales qui a commencé pour obtenir le volant de l'autre Williams en 2018. Plusieurs pilotes figurent sur la liste de Claire Williams.

« Je ne participe pas aux discussions, je m'occupe de ma voiture, a-t-il précisé, prudent. Je reste chez Williams l’an prochain, oui. »

Compte tenu du décalage horaire important entre le Japon et l'Est du Canada, les premiers essais libres du Grand Prix du Japon auront lieu jeudi soir, à 21 h (HNE).