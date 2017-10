Les Blues gagnent en prolongation à Pittsburgh

Il a mis fin au débat avec un tir des poignets du cercle gauche, le tout premier tir en période additionnelle.

Paul Stastny a récolté un but et une passe. Son filet a porté le score à 4-2 Blues, au début du troisième vingt, mais les Penguins n'avaient pas dit leur dernier mot.

Sidney Crosby et Conor Sheary ont fait entendre la sirène à 54 secondes d'intervalle (13:46 et 14:40) pour ramener tout le monde à la case départ.

Colton Parayko et Brayden Schenn ont été les autres buteurs des visiteurs. Vladimir Sobotka a amassé deux mentions d'aide, tandis que Jake Allen a fait 29 arrêts.

Justin Schultz et Olli Maatta avaient marqué plus tôt dans le match pour les Penguins. Evgeni Malkin, Jake Guentzel et Bryan Rust ont inscrit deux passes chacun. Leur gardien Matt Murray a bloqué 29 rondelles.