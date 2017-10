Une pluie de records pour les Canadiens à l'Open de Toronto

Turbide a mis la main sur son premier record au 200 QNI SM13. Il a amélioré son meilleur temps personnel par plus de deux secondes, réalisant un temps de 2:15,06.

« À mesure que la compétition avançait, mieux je nageais, » a dit Turbide. « Je n’aurais pas pu demander mieux ce soir, j’ai amélioré mon record des Amériques au 200 m QNI par plus de deux secondes, ce n’est pas chose courante. »

Le nageur de 20 ans a ensuite abaissé le record canadien au 100 m libre S13. Il améliore ainsi l’ancienne marque détenue depuis 1999 par Brian Hill avec son temps de 56,35.

« C’était une super compétition et une excellente façon de conclure la saison, je sais ce que je dois améliorer dans les prochains mois pour être meilleur l’été prochain. »

Quatre autres records sont tombés mercredi. Aurélie Rivard a abaissé le record des Amériques au 200 m QNI. Jonathan Dieleman, Tammy Cunnington et Abi Tripp ont abaissé les records canadiens au 150 m QNI et 100 m libre.

Rivard, de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, a écrasé son propre record des Amériques au 200 m QNI SM10 par plus d’une seconde. Son temps de 2:28,93 améliore son ancienne marque de 2:30,03.

L'Ontarien Jonathan Dieleman a abaissé un record canadien vieux de 20 ans au 150 m QNI SM4 avec un temps de 3:17,41. L’ancienne marque était détenue par Garth Harris depuis 1997 avec un temps de 3:20,41.

« C’était super. J’essaie d’abaisser ce record depuis les essais olympiques en 2017, le fait de le battre un an et demi plus tard par beaucoup, c’est super. »

L'Albertaine Tammy Cunnington a pour sa part abaissé son propre record canadien au 100 m libre S4. Cunnington, 41 ans, a touché le mur à 1:50,85.

« Je voulais faire mon meilleur temps, car je détiens le record canadien S4, c’est comme accomplir deux choses à la fois. J’aurais souhaité être un peu plus rapide ce soir. J’ai eu un très bon départ et j’ai bien contrôlé mon premier 50, j’ai eu un problème au virage et ça m’a couté du temps. »

La nageuse de 16 ans Abi Tripp a aussi abaissé un record au 100 m libre. La native de Kingston en Ontario a abaissé la marque détenue par Morgan Bird chez les S8 avec un temps de 1:09,07.