Le duel Carabins-Stingers annulé pour des raisons de santé publique

Depuis mercredi matin, un nombre important de joueurs et entraîneurs des Carabins sont aux prises avec des symptômes d’un virus très virulent de gastro-entérite. On a jugé que la propagation sévère et rapide du virus entraînait trop de risques de contamination pour les Stingers ainsi que les spectateurs fréquentant divers locaux du CEPSUM.

L’équipe de football des Carabins est en quarantaine pour 48 heures et un processus complet de décontamination des locaux et équipements est en cours depuis mercredi après-midi.

Cette décision a été prise de concert avec les recommandations de l’équipe médicale des Carabins et la santé publique de Montréal.

« Bien que ce soit une décision difficile en raison des nombreux impacts que crée cette situation, nous devons nous plier aux recommandations de nos experts médicaux, la santé de nos étudiants-athlètes, et de ceux de nos adversaires, étant notre priorité », a fait savoir Manon Simard, directrice du sport d’excellence à l’Université de Montréal.

« Nous avons proposé un report du match, mais notre demande n’a malheureusement pas été acceptée. Nous comprenons la déception de nos partisans, c’est toutefois hors de notre contrôle et nous avons la responsabilité de nous assurer de la santé des gens concernés. »

Le RSEQ fera connaître sous peu les répercussions de cette décision sur le classement pour les deux équipes concernées.