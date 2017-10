Ellie Black participera à trois des cinq finales aux mondiaux

En action mardi avec les deux premiers groupes des qualifications, Black devait attendre la deuxième journée mercredi pour savoir si son classement résisterait aux prétentions des participantes des troisième, quatrième et cinquième groupes.

Théoriquement, elle pouvait rêver à une présence dans les cinq finales. Malheureusement, les classements où sa position provisoire était vulnérable l'ont vue dégringoler au-delà du seuil minimal, le top 8, requis pour accéder à la phase ultime.

L'Ontarienne est exclue des barres asymétriques où elle a glissé de la 6e à la 12e position. La finale de la routine au sol lui a aussi échappé, même si elle occupait le 3e rang mardi soir. Elle a raté l'objectif par un seul rang.

Black se concentrera sur la table de saut (7e aux qualifs), la poutre, (4e) et le concours multiple individuel où seule l'Américaine Ragan Smith a recueilli une meilleure note qu'elle.

Au dernier volet de ce concours général qui réunira les 24 premières au classement vendredi soir, Black sera accompagnée de sa compatriote Brooklyn Moors, 15e du plateau.

Samedi, Black et Shallon Olsen (4e aux qualifs) représenteront le Canada à la table de saut.

Une légende vivante de la gymnastique, l'Ouzbek Oksana Chusovitina, 42 ans et six Jeux olympiques, participera aussi à cette finale. Chusotivina a arraché le 8e et dernier ticket des qualifications.

Dimanche, Moors sera la seule représentante canadienne à la finale au sol.