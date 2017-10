Montréal choisie pour la candidature nord-américaine de la Coupe du monde de 2026

Les autres villes canadiennes sont Toronto, Vancouver et Edmonton.

Calgary, Regina et Ottawa faisaient partie de la liste préliminaire en août, mais ont finalement été rejetées. Le comité de candidature a aussi inclus trois villes mexicaines et 25 villes américaines.

Montréal, Vancouver et Toronto ont chacune une équipe de la MLS (Major League Soccer), tandis que le stade du Commonwealth d'Edmonton a accueilli 19 rencontres de l'équipe nationale canadienne depuis 1980.

« Les quatre villes canadiennes, de même que les 28 villes au Mexique et aux États-Unis, démontrent la force d’une candidature nord-américaine, avec des installations de classe mondiale à travers les trois pays, a affirmé Peter Montopoli, directeur de la candidature du Canada et secrétaire général de Canada Soccer.

« La réponse des villes canadiennes a été impressionnante, et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires à travers le pays. Nous allons de l’avant avec le processus de candidature afin d’assurer que le plus de villes canadiennes possible soient impliquées. Une fois de plus, les Canadiens ont démontré leur soutien au soccer et le désir d’accueillir les amateurs de soccer de partout au monde. »

Des représentants des 32 villes choisies se retrouveront à Houston, au Texas, dans la semaine du 13 novembre pour une séance de travail avec l'équipe du comité de candidature.

La candidature nord-américaine sera opposée à celle du Maroc pour accueillir le tournoi à 48 équipes de la Coupe du monde en 2026.

États-Unis (25) :

Los Angeles, Californie

Atlanta, Georgie

Miami, Floride

Baltimore, Maryland

Minneapolis, Minnesota

Boston, Massachusetts

Nashville, Tennessee

Charlotte, Caroline du Nord

New York, New York

Cincinnati, Ohio

Orlando, Floride

Chicago, Illinois

Philadelphie, Pennsylvanie

Dallas, Texas

Phoenix, Arizona

Denver, Colorado

Salt Lake City, Utah

Détroit, Michigan

San Francisco, Californie

Houston, Texas

Seattle, Washington

Kansas City, Missouri

Tampa, Floride

Las Vegas, Nevada

Washington, DC

Mexique (3)