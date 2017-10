Piatti peut-être en uniforme à Toronto, Duvall ne jouera plus

Le milieu de terrain n'a pas subi de dommages importants au genou, malgré une hyperextension, a rapporté l'Impact de Montréal (11-15-6).

Piatti s'est blessé durant la première moitié de la rencontre de samedi au Colorado, mais a voulu rester dans le match pour aider son équipe, a expliqué l'entraîneur Mauro Biello. Quelques minutes après le but vainqueur des Rapids à la 81e minute, Piatti a demandé à quitter le terrain, au bout de ses ressources.

Duvall s'est blessé tôt dans la défaite de 2-1 de l'Impact face aux Rapids. Il a été victime d'un tacle de Jared Watts, ce qui a mené à l'expulsion du milieu de terrain des Rapids à la 12e minute de jeu. Duvall est retourné au vestiaire en fauteuil roulant.

L'Impact affiche quatre points de retard sur les Red Bulls de New York (12-12-7) et le 6e et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association de l'Est.

Les Red Bulls pourraient éliminer l'Impact avec une victoire face aux Whitecaps de Vancouver (15-10-6), samedi. L'Impact bénéficie d'un week-end de congé.

« Vancouver est l'une des meilleures équipes dans l'Ouest, puis les Red Bulls accueilleront l'Atlanta United FC (15-9-8), qui est une bonne équipe. Ils affronteront ensuite le D.C. United (9-18-5), qui a obtenu plusieurs points au cours des dernières semaines. La porte n'est toujours pas fermée, a affirmé le gardien de l'Impact Evan Bush, mercredi.

« Il y a encore un peu de lumière au bout du tunnel. »