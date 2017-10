Le chanteur Jason Aldean annule des spectacles après la tragédie de Las Vegas

Il a décidé de poser ce geste par respect envers les victimes et pour prendre le temps de faire son deuil.

Le chanteur participait à un festival de musique country, dimanche, lorsqu'un tireur a ouvert le feu sur la foule depuis le 32e étage de son hôtel. Jason Aldean a déclaré par communiqué que ses spectacles prévus ce week-end à Los Angeles, San Diego et Anaheim, en Californie, étaient annulés. La tournée reprendra le 12 octobre à Tulsa, Oklahoma.

Une femme se recueille près du lieu de la fusillade, à Las Vegas. Photo : Reuters/Chris Wattie

Il a ajouté que c'était un moment émouvant pour toutes les personnes impliquées cette semaine, de sorte que son équipe et lui voulaient prendre le temps de faire le deuil des disparus et de passer un moment avec leurs amis et leur famille.

Il a également lancé un appel à l'unité pour les Américains.