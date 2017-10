Kate Winslet renoue avec James Cameron et se joint à Avatar

Un porte-parole de la 20th Century Fox a confirmé la nouvelle mardi, qui était d'abord sortie dans la revue spécialisée Deadline. Aucune autre information n'a été transmise. On ne sait pas si la comédienne britannique jouera dans les quatre films prévus et qui doivent sortir en décembre 2020, 2021, 2024 et 2025.

Selon Deadline, Kate Winslet jouera un personnage au nom de Ronal. Actuellement, James Cameron tourne Avatar 2 et Avatar 3 simultanément. Il s'attaquera ensuite à Avatar 4 et à Avatar 5 aussi en même temps.

La comédienne et le réalisateur cherchaient à retravailler ensemble depuis le tournage du film Titanic, qui est le deuxième plus gros succès mondial au box-office. Le film était le plus populaire de l'histoire du cinéma avant d'être justement détrôné par Avatar.

Kate Winslet est en vedette dans le film La montagne entre nous (The Mountain Between Us) avec Idris Elba, qui sort en salle ce vendredi. Elle joue aussi dans Wonder Wheel, le plus récent film de Woody Allen, qui doit paraître le 1er décembre 2017. Justin Timberlake fait aussi partie de la distribution.